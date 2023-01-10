Рейтинг привлекательных работодателей составили казахстанцы

10 Января 2023, 12:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Традиционно деятельность и роль крупных компаний в РК оценивали по их вкладу в бюджет посредством тех же налоговых отчислений и прочих платежей. Однако в условиях перехода государства на принципы устойчивого развития и приверженности ЦУР ООН современным критерием оценки все чаще становится соблюдение ESG. ESG (Environmental, Social, Governance) – это экологические, социальные и управленческие факторы оценки устойчивости и влияния компании на общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Главная цель ESG в целом и управленческого критерия в частности — обеспечение высокого качества жизни людей в долгосрочной перспективе.

В Казахстане крупные компании также взяли курс на приверженность принципам ESG. В сфере непосредственно корпоративного управления одним из показателей оценки является привлекательность компании на рынке труда.

Этот критерий важен как на макроуровне, так и непосредственно для каждого казахстанца. Сегодня, согласно исследованию бренда работодателя от ANCOR, 50 % кандидатов заявляют, что не стали бы работать в компании с плохой репутацией даже при более высокой зарплате, и сразу 90 % респондентов согласны с тем, что соответствие личных ценностей культуре компании является ключевым фактором их удовлетворенности работой.

В рамках исследования был составлен рейтинг самых привлекательных работодателей в Казахстане в 2021 году. Были изучены 150 крупнейших компаний в стране.

Лидером рейтинга самых привлекательных работодателей в РК стала нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО). Годом ранее компания также лидировала, что говорит об устойчивости этой динамики. Высокие результаты по таким критериям, как достойная оплата труда, финансовая стабильность, возможности карьерного роста, гарантии занятости, хорошая репутация и социальная ответственность.

На втором месте расположилась еще одна нефтяная компания — «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). Замыкает топ-три самых привлекательных работодателей Air Astana.

В целом в топовую десятку вошли такие компании, как «КазМунайГаз», «СНПС-АктобеМунайГаз», KAZ Minerals, «Казатомпром», LVMH, «Евразийская Группа» (ERG) и Mars.

Самыми привлекательными отраслями стали нефть и газ, металлургия и горнорудная промышленность, транспорт и логистика, телекоммуникации, а также розничная торговля (мода и красота).

Лидерство топовых компаний неслучайно: все они уделяют корпоративному управлению и развитию персонала особое внимание.