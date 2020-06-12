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Рейтинг поставщиков по госзакупкам внедрят в Казахстане

12 Июня 2020 16:48
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Рейтинг поставщиков по госзакупкам внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрят рейтинг поставщиков по госзакупкам. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Автоматизирован весь процесс госзакупок. Объем госзакупок составил более 3,9 трлн тенге. Наибольшая экономия в 361 млрд тенге зафиксирована в 2019 году при общей экономии порядка 1 трлн тенге за последние 3 года», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр добавил, что ожидается запуск электронного магазина, который сократит закуп из одного источника и позволит приобретать товары на конкурентной основе за 1 день.

«Будет создан Электронный депозитарий, который позволит автоматически рассчитывать опыт работы потенциальных поставщиков, исключая человеческий фактор и коррупционные риски. Наряду с этим, планируется внедрить рейтингово-бальную систему в процессе госзакупок, при которой веб-портал будет автоматически присваивать поставщикам соответствующий рейтинг, учитывая ценовые и качественные критерии», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.


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#Коррупция   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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