Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным Fightnews.info, по прошествии месяца в первой десятке произошли некоторые изменения: первое место занял новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КОs), потеснив оттуда мексиканскую суперзвезду бокса Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КОs), который был бессменным лидером рейтинга в течение долгого времени.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США);

2. Сауль Альварес (Мексика);

3. Дмитрий Бивол (Россия);

4. Наоя Иноуэ (Япония);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Джервонта Дэвис (США);

7. Шакур Стивенсон (США);

8. Девин Хэйни (США);

9. Эррол Спенс-мл (США);

10. Реджис Прогре (США).