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    18:16, 07 Август 2023 | GMT +6

    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По данным Fightnews.info, по прошествии месяца в первой десятке произошли некоторые изменения: первое место занял новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КОs), потеснив оттуда мексиканскую суперзвезду бокса Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КОs), который был бессменным лидером рейтинга в течение долгого времени.

    Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

    1. Теренс Кроуфорд (США);

    2. Сауль Альварес (Мексика);

    3. Дмитрий Бивол (Россия);

    4. Наоя Иноуэ (Япония);

    5. Геннадий Головкин (Казахстан);

    6. Джервонта Дэвис (США);

    7. Шакур Стивенсон (США);

    8. Девин Хэйни (США);

    9. Эррол Спенс-мл (США);

    10. Реджис Прогре (США).


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