18:16, 07 Август 2023 | GMT +6
Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По данным Fightnews.info, по прошествии месяца в первой десятке произошли некоторые изменения: первое место занял новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КОs), потеснив оттуда мексиканскую суперзвезду бокса Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КОs), который был бессменным лидером рейтинга в течение долгого времени.
Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд (США);
2. Сауль Альварес (Мексика);
3. Дмитрий Бивол (Россия);
4. Наоя Иноуэ (Япония);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Джервонта Дэвис (США);
7. Шакур Стивенсон (США);
8. Девин Хэйни (США);
9. Эррол Спенс-мл (США);
10. Реджис Прогре (США).