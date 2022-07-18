18 Июля 2022 20:17

Рейтинг качества ответов на обращения горожан внедрят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили, как идет работа по обращениям граждан в ситуационный центр. За две недели сюда поступило более трех тыс. обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, каждый день Ikomek-109 получает обращения по вывозу твердо-бытовых отходов по всему городу. По крупногабаритному мусору поступило 38 жалоб, которые направили для отработки в управление полиции. Большое количество обращений - по вопросам ремонта асфальта.

«И.о. акима города Жанболат Батырбеков недоволен работой отделов. Ситуационный центр регламентируется местным исполнительным органом. По неисполнению обращений он поручил наказывать руководителей отделов. Со следующей недели будет введен рейтинг, где будет отображено качество предоставленных ответов по обращениям», - проинформировали в пресс-службе Петропавловска.