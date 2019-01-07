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Рейтинг IBF пополнился непобежденным казахстанским боксером

7 Января 2019 15:00 90
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Рейтинг IBF пополнился непобежденным казахстанским боксером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) сохранил десятую строчку в рейтинге своего дивизиона. Напомним, что чемпионом IBF является американец Дэниэл Джейкобс, первая строчка остается вакантной, затем в топ-3 располагаются эквадорско-немецкий боксер Джек Кулкай и украинец Сергей Деревянченко.

В полусреднем весе в топ-15 под 14-м номером вошел другой наш соотечественник - не знающий поражений Бахтияр Эюбов (14-0, 12 КО). Действующий чемпион в этой категории - Эррол Спенс из США. Первые две позиции в табеле о рангах свободны, а на третьей строчке находится американец Джесси Варгас. 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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