Рейтинг худших казахстанских министерств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге эффективности работы центральных госорганов антилидерами стали МТИ, МЦРИАП и Миннауки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

По результатам 2022 года общая оценка исполнения планов центральных государственных органов составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.

В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30.

Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, еще 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет.

Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году — также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м — 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м — 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м — 19,3%).

По результатам прошлого года наиболее эффективным среди центральных госорганов стало Министерство национальной экономики, набравшее 100 баллов. Годом ранее Минэкономики также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут министерство иностранных дел с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы, набравшее 99 баллов.

По сравнению с 2021 годом свою оценку значительно улучшили АДГС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).

Менее 90 баллов в 2022 году получили лишь три министерства, отличившиеся самой малой долей достигнутых целевых индикаторов. Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало министерство торговли и интеграции, набравшее 86,5 балла. Следом идут министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с оценкой в 86,7 балла, а также министерство науки и высшего образования, получившее 87,3 балла.

Заметнее всего ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и министерство культуры и спорта: у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.