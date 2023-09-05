Рейтинг худших казахстанских министерств
По результатам 2022 года общая оценка исполнения планов центральных государственных органов составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.
В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30.
Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, еще 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет.
Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году — также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м — 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м — 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м — 19,3%).
По результатам прошлого года наиболее эффективным среди центральных госорганов стало Министерство национальной экономики, набравшее 100 баллов. Годом ранее Минэкономики также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут министерство иностранных дел с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы, набравшее 99 баллов.
По сравнению с 2021 годом свою оценку значительно улучшили АДГС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).
Менее 90 баллов в 2022 году получили лишь три министерства, отличившиеся самой малой долей достигнутых целевых индикаторов. Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало министерство торговли и интеграции, набравшее 86,5 балла. Следом идут министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с оценкой в 86,7 балла, а также министерство науки и высшего образования, получившее 87,3 балла.
Заметнее всего ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и министерство культуры и спорта: у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.