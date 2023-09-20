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    11:20, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Зарплата в Астане меньше, чем в Жанаозене

    Рейтинг городов по заработной плате
    Фото: МИА "Казинформ"

    Эксперты Института экономических исследований, опираясь на данные Бюро национальной статистики, проанализировали показатели по 26 городам Казахстана по состоянию на третий  квартал 2022 года в сравнении с аналогичными показателями за 2021 год, передает со ссылкой на ERI МИА «Казинформ».

    Кроме того, заработная плата была сопоставлена с показателями величины прожиточного минимума в разрезе городов.

    По итогам третьего квартала 2022 года рейтинг по заработной плате выглядит следующим образом (тенге):

    Наиболее высокая заработная плата сложилась в Жанаозене – 686 744 тенге и меньше всего в Талдыкоргане – 212 136 тенге. Разрыв составляет 3,2 раза. Интересно отметить, по величине прожиточного минимума Жанаозен также находится в лидерах, что может характеризовать более высокую стоимость жизни в городе (Жанаозен – 60 697 тенге, Туркестан – 31 211 тенге).

    Величина прожиточного минимума формируется из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги. Например, стоимость продовольственной корзины рассчитывается путём умножения научно-обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания, входящих в продовольственную корзину для различных половозрастных групп населения на средние розничные цены.

    Таким образом, расходы на продовольственную корзину и непродовольственные товары, которые в итоге составляет величину прожиточного минимума, могут свидетельствовать о «дороговизне жизни» в населённом пункте.

    Чтобы учесть «дороговизну жизни», эксперты сопоставили прожиточные минимумы и заработную плату по городам, чтобы понять, во сколько раз средняя заработная плата перекрывает величину прожиточного минимума.

    Больше всего заработная плата перекрывает «дороговизну жизни» в городах Атырау, Сатпаев, Жанаозен, Актау, Жезказган и Балхаш, а также в ряде других моногородов. Необходимо отметить, что в этих городах, как правило, меньше доля самозанятого населения, а большая часть населения официально трудоустроена на промышленных предприятиях.

    Меньше всего заработная плата перекрывает «дороговизну жизни» в ряде южных городов Казахстана, за исключением города Кызылорда. Интересно также отметить, что Астана и Алматы не являются лидерами списка. Аутсайдером также является мегаполис Шымкент, что может косвенно свидетельствовать о скрытой «теневой экономике» и неучтённых доходах.

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