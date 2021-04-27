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    12:18, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Рейтинг АТР: Александр Бублик опустился на одну строчку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована версия рейтинга одиночного и парного разрядов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
    Первую позицию табеля о рангах сохранил за собой серб Новак Джокович, на второе место поднялся Рафаэль Надаль из Испании, сместивший на третью строку российского спортсмена Даниила Медведева.
    Представитель Казахстана Александр Бублик опустился с 42-го места на 43-е, Михаил Кукушкин еще на две отметки приблизился к первой сотне и занял 104-ю строчку, Дмитрий Попко потерял одну позицию — он 182-й.
    В парном разряде Андрей Голубев и Михаил Кукушкин остались на прежних местах — 82-е и 92-е, соответственно. Александр Бублик поднялся на одну строчку и замкнул ТОП-100. Александр Недовесов сохранил за собой 103-е место.

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