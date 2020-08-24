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Рейтинг ATP: каково положение лидеров команды Казахстана по теннису

24 Августа 2020 18:15
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Рейтинг ATP: каково положение лидеров команды Казахстана по теннису

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила свой мировой рейтинг, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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По итогам минувшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. Первое место удерживает за собой Новак Джокович из Сербии. Вторым идет Рафаэль Надаль (Испания), а замыкает тройку Доминик Тим (Австрия).

Казахстанец Александр Бублик удерживает за собой 51-е место. В свою очередь Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку, расположившись на 90-й позиции.


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