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Рейтинг ATP: каково положение лидеров команды Казахстана по теннису
24 Августа 2020 18:15
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ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила свой мировой рейтинг, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам минувшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. Первое место удерживает за собой Новак Джокович из Сербии. Вторым идет Рафаэль Надаль (Испания), а замыкает тройку Доминик Тим (Австрия).
Казахстанец Александр Бублик удерживает за собой 51-е место. В свою очередь Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку, расположившись на 90-й позиции.
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