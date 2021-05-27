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Рейтинг акимов по оказанию госуслуг составили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Мая 2021, 19:50
Рейтинг акимов по оказанию госуслуг составили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области оценили деятельность акимов районов и города Петропавловска по улучшению качества оказания госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, оценку проводят третий год подряд по балльной системе.

«Госорганы в течение квартала организовывали выступления в прямом эфире социальных сетей, пропагандировали получение гражданами электронных госуслуг. Работают на снижение нарушений законодательства в этой сфере, вносят предложения по совершенствованию процедур предоставления услуг. В вышестоящие госорганы уже направили более 24 инициатив об устранении правовых коллизий, улучшению работоспособности информационных систем, переводу процедур в электронный формат», - рассказали в департаменте.

В итоге, лучшими в рейтинге признаны акиматы районов имени Г. Мусрепова, Жамбылского, Тимирязевского. Они набрали более 80 баллов. Они обучили большее количество населения навыкам пользования eGov, провели по 10 правовых всеобучей для профилактики нарушений. Другие районы ограничились 1-2 мероприятиями.

Бывшие аутсайдеры – районы Шал акына, Айыртауский и Уалихановский - значительно повысили свои позиции.

«В этом году оценка деятельности акиматов нацелена на большее использование социальных сетей, онлайн-обучения в целях пропаганды пользования порталом «Электронного правительства». Анализ свидетельствует об увеличении спроса населения на электронные госуслуги - 98,4% жителей области выбрали этот формат», - добавили в департаменте.

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