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    16:17, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рейсы из Казахстана в Таиланд будут увеличены

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    Авиакомпания Air Astana рада сообщить, что с конца октября рейсы в Бангкок и Пхукет станут ежедневными. Авиарейсы будут выполняться на камформтабельных самолетах A321LR и B767. Увеличенная частота предоставит пассажирам больший выбор полетов и комфортное планирование поездок, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе Air Astana, перед наступающим осенне-зимним сезоном, по информации Правительства Таиланда, для граждан Казахстана временно вводится безвизовый режим сроком до 30 дней с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

    В настоящее время тайская виза оформляется по прилете в аэропорту, а регулярные рейсы авиакомпании выполняются в Бангкок три раза в неделю и четыре раза в неделю в Пхукет.


    Теги:
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