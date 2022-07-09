9 Июля 2022 15:43

Рейс Уральск-Нур-Султан задержали из-за замены самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самолет авиакомпании Air Astana должен был вылететь из Уральска в столицу сегодня утром. Рейс задержали из-за замены самолета , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

В редакцию «МГ» обратились пассажиры, которые утром 9 июля должны были вылететь из Уральска в Нур-Султан.

«Самолет должен был вылететь в 9:40, дальше у нас стыковочный рейс в Алматы, есть люди, которым нужно за границу лететь. И вот приезжаю на регистрацию и новость: рейс отложили и объяснение дали, мол, в связи с ремонтом аэропорта Нур-Султана. Не поленилась позвонить в аэропорт столицы, а там говорят, у нас ремонт начнется только 15 июля. Причину задержки рейса нам так и не объяснили. По указанным на сайте номерам дозвониться так и не удалось», - рассказала пассажир рейса.

В пресс-службе авиакомпании ответили, что задержка произошла по технической причине.

«Рейс КС 980 по маршруту Уральск-Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине.

Приносим извинения пассажирам за неудобства», - сообщили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что у самолета Air Astana произошло отключение левого двигателя. Инцидент произошел сегодня, 9 июля, во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан. Самолет вернулся в аэропорт Шымкента.