Рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По обращению граждан Казахстана, ожидающих операции в Индии, Министерства здравоохранения и иностранных дел РК при содействии посольства Казахстана в Индии организовало специальный чартерный рейс авиакомпании «SCAT» с медиками и необходимым оборудованием на борту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Несмотря на временное приостановление гражданского авиасообщения между нашими странами в связи с эпидемией COVID-19, казахстанские дипломаты договорились с индийской стороной по вывозу наших граждан из городов Ченнаи и Мумбаи для дальнейшей транспортировки в Казахстан. В Алматы были привезены шесть граждан РК (три пациента и трое сопровождающих).

По инициативе индийской стороны этим же рейсом в Казахстан было передано 30 тысяч лекарственных средств для борьбы с коронавирусом в качестве гуманитарной помощи.

«МИД Казахстана выражает благодарность Правительству Индии за дружественный жест и отмечает, что данная инициатива полностью соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами», - отмечается в сообщении министерства в Telegram-канале.