Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан

Автор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2020, 23:41
Рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По обращению граждан Казахстана, ожидающих операции в Индии, Министерства здравоохранения и иностранных дел РК при содействии посольства Казахстана в Индии организовало специальный чартерный рейс авиакомпании «SCAT» с медиками и необходимым оборудованием на борту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Несмотря на временное приостановление гражданского авиасообщения между нашими странами в связи с эпидемией COVID-19, казахстанские дипломаты договорились с индийской стороной по вывозу наших граждан из городов Ченнаи и Мумбаи для дальнейшей транспортировки в Казахстан. В Алматы были привезены шесть граждан РК (три пациента и трое сопровождающих).

По инициативе индийской стороны этим же рейсом в Казахстан было передано 30 тысяч лекарственных средств для борьбы с коронавирусом в качестве гуманитарной помощи.

«МИД Казахстана выражает благодарность Правительству Индии за дружественный жест и отмечает, что данная инициатива полностью соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами», - отмечается в сообщении министерства в Telegram-канале.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Алматы   Индия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия