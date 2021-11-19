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Рейс «Пулково - Нур-Султан» «заминировал» неизвестный
19 Ноября 2021 14:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неизвестный сообщил о якобы заминированном самолете рейсом «Пулково - Нур-Султан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Предварительно. г. Нур-Султан, аэропорт Нурсултан Назарбаева в Call – центр Эйр Астаны в 00:45 (18.11.2021) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что в 2:49 рейс 138 «Пулково - Нур-Султан» борт порядок, «зарулил» самостоятельно.
В самой авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент, пообещав дать информацию позже.
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