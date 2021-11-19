Рейс «Пулково - Нур-Султан» «заминировал» неизвестный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неизвестный сообщил о якобы заминированном самолете рейсом «Пулково - Нур-Султан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительно. г. Нур-Султан, аэропорт Нурсултан Назарбаева в Call – центр Эйр Астаны в 00:45 (18.11.2021) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в 2:49 рейс 138 «Пулково - Нур-Султан» борт порядок, «зарулил» самостоятельно.

В самой авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент, пообещав дать информацию позже.