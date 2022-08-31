31 Августа 2022 11:24

Рейс Актобе-Атырау задержали из-за попадания птицы в створку шасси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Сегодня на рейсе КС 7820 Анталья-Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку птица попала в створку шасси самолета Аirbus A320. Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер. В связи с происшествием рейс КС 7292 Актобе-Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейс KC 7275/7276 Атырау-Актау-Атырау - на 15 часов», - сообщили в пресс-службе компании Air Astana.

Ранее сообщалось, что в оба двигателя самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан, попали птицы.