Рейс Air Astana не смог приземлиться в Алматы во время землетрясения

В районе аэродрома Алматы в момент землетрясения на заходе на посадку находилось 5 воздушных судов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА.

23 января 2024 года в 00.10 местного времени в г. Алматы произошло землетрясение, ощущавшееся как значительное на «Вышке» автоматизированной системы управления воздушным движением.

В районе аэродрома на заходе на посадку находилось 5 воздушных судов, из которых 1 воздушное судно произвело посадку, 4 воздушных судна проинформированы о землетрясении и организовано ожидание в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра. После чего руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра принял решение об эвакуации с «Вышки».

Организация воздушным движением на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялось в течении 20 минут. Далее, так как подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр со сменой диспетчеров вновь приступил к обслуживанию.

Получены доклады о работоспособности радиотехнического оборудования, метеооборудования и состоянии поверхностей летного поля. Из 4 воздушных судов, ожидавших посадки, рейс авиакомпании Эйр Астана КС-856 по направлению Астана - Алматы ушел на запасной аэродром Туркестан, 3 выполнили посадку без замечаний.

Смена районного диспетчерского центра продолжала работу без прерывания организации воздушного движения, в момент события на связи на всех секторах было 5 транзитных воздушных судов, 1 с аэродромом назначения Алматы и 4 воздушных судна, переданные с района аэродрома.

С 00ч 39 мин аэропорт работает в штатном режиме. Рейс КС-856, уходивший на запасной аэродром, вылетел с Туркестана в 02ч 32 мин с расчетным прибытием в Алматы в 03 часа 34 минуты.

В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.