Рейхерд сразится с Кингсбери в 1/4 финала чемпионата мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на Шымбулаке проходят соревнования в параллельном могуле в рамках чемпионата мира, где несколько драматичной стала борьба за место в 1/4 финала мужских соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, не смог завершить свой заезд Павел Колмаков, завоевавший вчера бронзовую медаль. Спортсмен допустил падение, покинув турнирную сетку.

Дмитрий Рейхерд в свою очередь пробился в четвертьфинал. В этом раунде ему будет противостоять чемпион мира Микаэль Кингсбери из Канады.