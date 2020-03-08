+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -13 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рейхерд и Колмаков вошли в ТОП-10 на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Красноярске

8 Марта 2020 05:19
Поделиться:
Рейхерд и Колмаков вошли в ТОП-10 на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Красноярске

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - В российском Красноярске завершился этап Кубка мира по фристайл-могулу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новости по теме
Это самая сложная и быстрая трасса в этом сезоне - фристайлисты подвели итоги Кубка мира в Алматы
Жанбота Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Алматы Анастасия Городко стала победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайл-могулу Самых активных волонтеров привлекли на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы

Соревнования прошли в параллельном могуле. У мужчин казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд вошли в десятку сильнейших. Они заняли шестое и седьмое места соответственно. Победу же одержал канадец Микаэль Кингсберри. Вторым финишировал британец Томас Геркен. Замкнул тройку лучших Брэдли Уилсон из США.

У женщин не было равных француженке Перрин Лаффон. Втрое место заняла Энтони Джакара (Австралия). Американка Джейлин Кауф стала третьей. Казахстанка Аяулым Амренова показала 23-й результат.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив