Рейхерд и Колмаков вошли в ТОП-10 на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Красноярске

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - В российском Красноярске завершился этап Кубка мира по фристайл-могулу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования прошли в параллельном могуле. У мужчин казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд вошли в десятку сильнейших. Они заняли шестое и седьмое места соответственно. Победу же одержал канадец Микаэль Кингсберри. Вторым финишировал британец Томас Геркен. Замкнул тройку лучших Брэдли Уилсон из США.

У женщин не было равных француженке Перрин Лаффон. Втрое место заняла Энтони Джакара (Австралия). Американка Джейлин Кауф стала третьей. Казахстанка Аяулым Амренова показала 23-й результат.