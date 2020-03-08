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Рейхерд и Колмаков вошли в ТОП-10 на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Красноярске
8 Марта 2020 05:19
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КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - В российском Красноярске завершился этап Кубка мира по фристайл-могулу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Соревнования прошли в параллельном могуле. У мужчин казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд вошли в десятку сильнейших. Они заняли шестое и седьмое места соответственно. Победу же одержал канадец Микаэль Кингсберри. Вторым финишировал британец Томас Геркен. Замкнул тройку лучших Брэдли Уилсон из США.
У женщин не было равных француженке Перрин Лаффон. Втрое место заняла Энтони Джакара (Австралия). Американка Джейлин Кауф стала третьей. Казахстанка Аяулым Амренова показала 23-й результат.
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