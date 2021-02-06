Рейды в Семее: жители не хотят носить маски

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ежедневно проходят рейды по соблюдению масочного режима, передаёт корреспондент МИА 'Казинформ« со ссылкой на городской информационный центр.

В ведомстве сообщили, что мониторинговые группы, в составе которых сотрудники полиции и местных исполнительных органов, ежедневно выявляют нарушения санитарных норм. Рейды проходят в общественном транспорте, торговых домах, предприятиях всех форм собственности и госучреждениях.

По словам членов мониторинговых групп, горожане и гости города пренебрегают санитарными нормами. По всем нарушениям составляются административные протоколы по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях РК.

»Буквально вчера мониторинговыми группами на соблюдение санитарных норм проверено правление государственных доходов. В ходе рейдов выявлены два сотрудника управления, пренебрегшие ношением масок. Игнорируют санитарные требования и сотрудники ГКП «Теплокоммунэнерго», мониторинговые группы выявили троих нарушителей. Теперь им предстоит уплатить штраф», - пояснили в инфоцентре.

Административные дела переданы в управление ККБТУ для последующего вынесения решения.

Фото: Информационный центр г. Семея РСК ВКО ТОО «Шығыс ақпарат».