Рейды спасателей ВКО показали, газовые баллоны население эксплуатирует с нарушениями

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Участившиеся несчастные случаи с взрывами газовых баллонов в Казахстане показали необходимость пристального внимания к вопросам безопасного применения их в быту. Спасатели ДЧС ВКО на постоянной основе проводят инструктажи с владельцами жилых домов. Большинство из них эксплуатируют газ в быту и рейды газовой инспекции и служб ЧС показали, что в домах обнаружено уже более 45 нарушений, связанных с ненадлежащим обращением с газбаллонами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«Так как это частные домовладения, мы не можем их штрафовать. Наша задача - профилактика и побуждение людей заботиться о своей безопасности», - отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.

По сводкам происшествий, основными причинами трагедий стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности соединительных труб газового оборудования.

Стоит отметить, что за состоянием крупных газотехнических объектов следит Комитет промышленной безопасности, за состояние бытового газоснабжения - газотехнические инспекции местных исполнительных органов, которые обязаны проверять целостность сосудов, в которые закачивается бытовой газ, и правильность их эксплуатации. Но есть проблема в том, что многие потребители сами не хотят обращаться к газовикам для заправки баллонов. Им проще поехать на автозаправку, где не только не промывают баллон, но даже не проверяют количество примесей в нем и герметичность.

ДЧС ВКО напоминает меры безопасности:

1. Пользоваться только исправными газоприборами и содержать их в чистоте. Не оставлять без присмотра, а также на ночь зажженные газовые приборы.

2. По окончании пользования закрыть краны на приборе и вентиль на баллоне. Систематически проветривать помещение.

3. Не приобретать баллоны с проезжающих машин, из частных домов и случайных складов.

4. Если при установке баллона обнаруживают утечку газа или выявляют другую неисправность, то такой баллон размещать у потребителя не разрешается.

5. При приобретении баллона требовать чек или талон с обязательным указанием наименования газового хозяйства, номера баллона, массы баллона с газом, номера автомобиля, с которого приобретен баллон.

Необходимо помнить, что ответственность за сохранность и исправное состояние газового оборудования в жилых домах несут их владельцы.

При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.