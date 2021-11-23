РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Рейды спасателей ВКО показали, газовые баллоны население эксплуатирует с нарушениями

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Участившиеся несчастные случаи с взрывами газовых баллонов в Казахстане показали необходимость пристального внимания к вопросам безопасного применения их в быту. Спасатели ДЧС ВКО на постоянной основе проводят инструктажи с владельцами жилых домов. Большинство из них эксплуатируют газ в быту и рейды газовой инспекции и служб ЧС показали, что в домах обнаружено уже более 45 нарушений, связанных с ненадлежащим обращением с газбаллонами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «Так как это частные домовладения, мы не можем их штрафовать. Наша задача - профилактика и побуждение людей заботиться о своей безопасности», - отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    По сводкам происшествий, основными причинами трагедий стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности соединительных труб газового оборудования.

    Стоит отметить, что за состоянием крупных газотехнических объектов следит Комитет промышленной безопасности, за состояние бытового газоснабжения - газотехнические инспекции местных исполнительных органов, которые обязаны проверять целостность сосудов, в которые закачивается бытовой газ, и правильность их эксплуатации. Но есть проблема в том, что многие потребители сами не хотят обращаться к газовикам для заправки баллонов. Им проще поехать на автозаправку, где не только не промывают баллон, но даже не проверяют количество примесей в нем и герметичность.

    ДЧС ВКО напоминает меры безопасности:

    1. Пользоваться только исправными газоприборами и содержать их в чистоте. Не оставлять без присмотра, а также на ночь зажженные газовые приборы.

    2. По окончании пользования закрыть краны на приборе и вентиль на баллоне. Систематически проветривать помещение.

    3. Не приобретать баллоны с проезжающих машин, из частных домов и случайных складов.

    4. Если при установке баллона обнаруживают утечку газа или выявляют другую неисправность, то такой баллон размещать у потребителя не разрешается.

    5. При приобретении баллона требовать чек или талон с обязательным указанием наименования газового хозяйства, номера баллона, массы баллона с газом, номера автомобиля, с которого приобретен баллон.

    Необходимо помнить, что ответственность за сохранность и исправное состояние газового оборудования в жилых домах несут их владельцы.

    При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.


    Теги:
    ДЧС Восточно-Казахстанская область Официально Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!