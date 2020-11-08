Рейды по выявлению лиц без определенного места жительства проходят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские и спасатели Усть-Каменогорска активизировали рейды по выявлению лиц без определенного места жительства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС отметили, что первые похолодания приводят к тому, что данная категория лиц собирается в подвалах, нежилых домах, теплотрассах и устраивает ночлег, используя для обогрева открытый огонь, что зачастую приводит к пожарам и несчастным случаям, нередко «бездомные» прячутся от холода в теплотрассах, где получают ожоги несовместимые с жизнью. Рейд был направлен на предупреждение вышеуказанных случаев.

Бездомные люди нуждаются в помощи и разъяснительной работе не меньше, чем жители частного сектора, поэтому с наступлением зимнего периода инспекторы усиливают работу именно с этой категорией граждан.

«Бездомные люди в большой степени подвержены риску гибели в результате пожара. Чаще всего причиной таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, а именно – непотушенная сигарета. Проживающие в коллекторе или колодце люди без определенного места жительства злоупотребляют алкоголем и, как следствие, могут заснуть, не потушив окурок. Наличие горючего мусора в открытых колодцах также способствует возникновению и быстрому распространению возгорания», - рассказывает сотрудник УЧС города Усть-Каменогорска Берик Калиев.

По итогам проверки тепловых коллекторов и колодцев инспекторы УЧС города направляют информационные письма руководству городских управляющих компаний, с предложениями об обследовании тепловых камер и колодцев, находящихся на их обслуживании, с целью их очистки и последующего закрытия.

В ходе профилактических мероприятий трое выявленных в районе улиц Протозанова и Пограничная не имеют при себе документов, а также затрудняются назвать место своего жительства, доставили в приемник-распределитель. Там их ставят на фото-, видеоучет, снимают отпечатки пальцев, проверяют на причастность к совершению преступлений. Не секрет, что люди без определенного места жительства наиболее часто становятся жертвами преступлений. А также могут сами пойти на криминал. Поэтому активный контроль таких граждан со стороны полицейских необходим. В среднем, в ходе рейдов в приемник доставляется 7 – 10 лиц без определенного места жительства.

Рейды в городе будут продолжены.