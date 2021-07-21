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Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте

21 Июля 2021 18:45
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Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции города Шымкента работают в усиленном режиме во время праздника Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

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В целях контроля по соблюдению ограничительных мер на территории города стражи порядка проводят профилактические рейды.

21 июля текущего года участковые инспекторы полиции выявили факт торговли жертвенными животными на территории Абайского района. По факту торговли в неустановленном месте гражданину выписано предупреждение, также проведена разъяснительная беседа.

Департамент полиции напоминает, что в дни Курбан айта на территории города не допускается организация, проведение убоя скота, продажа скота на автотранспорте и в частных домовладениях. Забой скота и реализация животных организуются только на убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение.


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#МВД РК   #Шымкент   #Общество  
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