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Рейды по поездам провели в Северном Казахстане

29 Ноября 2019 15:14
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Рейды по поездам провели в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба совместно с территориальной инспекцией транспортного контроля и специальной мониторинговой группой провели рейд в поезде «Алматы-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, участники рейда выявили двух безбилетных пассажиров. Проводник факт отрицать не стал и признался, что пошел на нарушение ради денег. В результате на него составили административный протокол.

На нескольких комплектах постельного белья не было даты упаковки. Это тоже считается нарушением и к ответственным лицам примут соответствующие меры.

«Всего ведомствами в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве по вопросам контроля в сфере перевозок на железнодорожном транспорте проверили 51 пассажирский поезд. По фактам провоза безбилетных пассажиров, нарушений санитарных требований и противопожарных норм возбуждено 24 административных материала, с виновных лиц взыскано штрафов на сумму более 150 тысяч тенге»,- добавили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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