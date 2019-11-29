Рейды по поездам провели в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба совместно с территориальной инспекцией транспортного контроля и специальной мониторинговой группой провели рейд в поезде «Алматы-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, участники рейда выявили двух безбилетных пассажиров. Проводник факт отрицать не стал и признался, что пошел на нарушение ради денег. В результате на него составили административный протокол.
На нескольких комплектах постельного белья не было даты упаковки. Это тоже считается нарушением и к ответственным лицам примут соответствующие меры.
«Всего ведомствами в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве по вопросам контроля в сфере перевозок на железнодорожном транспорте проверили 51 пассажирский поезд. По фактам провоза безбилетных пассажиров, нарушений санитарных требований и противопожарных норм возбуждено 24 административных материала, с виновных лиц взыскано штрафов на сумму более 150 тысяч тенге»,- добавили в пресс-службе.
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