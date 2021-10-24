Рейды по общежитиям учебных заведений провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как выполнены рекомендации, данные участниками рейда, проведенного по общежитиях учебных заведений по инициативе МК «Jas Otan», обсудили на заседание Общественного совета по поддержке молодежи при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя МК «Jas Otan» Акмолинской области Султанбека Бекешева, мониторинг студенческих общежитий на предмет создания социально-бытовых условий проводится с 2018 год. В текущем году шок у участников рейда вызвало то, в каких условиях проживают студенты в хостеле областного центра «AQ USHAQ».

«Как оказалось, эти студенты просто не нашли место, где остановиться, и пошли в этот хостел. И это говорит о том, что есть острая проблема по размещению студентов. В целом, совместно с управлением образования и руководством колледжей все было отработано, и этих студентов расселили. На самом деле хостел – это выход из ситуации, но там должен быть контроль со стороны учебного заведения, чтобы все нормы были соблюдены. С квартирами тоже проблема. Студентам их не сдают. Боятся, что те что-то разобьют или сломают. Есть хороший опыт многопрофильного колледжа гражданской защиты. Они заключают трехсторонний договор: колледж – студент –собственник квартиры. И тогда люди на контакт идут с большей охотой», - пояснил С. Бекешев.

Были озвучены рекомендации, данные каждому колледжу и вузу, а также то, как они были реализованы в общежитиях учебных заведений.

Как прокомментировали представители аграрно-индустриального колледжа города Атбасара, сырость в туалете была устранена путем просушки и обновления штукатурки, матрасы заменены на новые, частично обновлены спальные постели. На каждом этаже установлены нагреватели. Кроме того, готовится ПСД по наружнему ремонту.

В арготехническом колледже Астраханского района на будущий год планируется провести капитальный ремонт, в ходе которого как раз и заменят межкомнатные двери и санузлы, которые пока находятся в рабочем состоянии.

Директор строительно – технологического колледжа Ерлан Бегайдаров отметил, что капитальный ремонт общежития производился в 2012 году.

«Для устранения неисправных дверей нами в июне 2021 года была подана заявка на портал государственных закупок, которая разыгралась в сентябре. В данное время требующие ремонта межкомнатные двери заменены приобретенными дверными блоками. Для пополнения материально-технической базы колледжа также были приобретены 13 моноблоков, стиральная машина-автомат, сушилки, светодиодные лампы. Проведена плановая замена приборов освещения общежития, отремонтированы двери. Приняты необходимые меры по увеличению скорости Интернет-канала», - пояснил Е. Бегайдаров.

Директор высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Аскербек Тюлебаев отметил, что в хостеле AQ USHAQ» проживали 28 их студентов, но на данный момент студенты расселены по квартирам и в общежитие колледжа.

«На сегодняшний день потребность койко-мест составляет 458. Решением учредителя колледжа планируется строительство нового общежития на 500 мест. Начало строительства - 2022 год. Окончание - 2023 год», - отчитался он.

«Хостел не является собственностью колледжа, между колледжем и хостелом был заключен договор аренды на 50 мест для проживания студентов при условии проведения арендодателем ремонта здания. Согласно договору аренды, арендодатель должен был создать все условия для проживания студентов. К договору должен был быть приложен акт приема-передачи арендуемых помещений с 20 августа текущего года. Так как нас не устроили условия проживания студентов в хостеле, а именно не был произведен ремонт здания, то акт не составлялся и не подписывался. На момент мониторинга в хостеле проживали 7 студентов, обучающихся в колледже, которые заселились в данный хостел самостоятельно», - пояснила заместитель директора Высшего Казахского гуманитарно-технического колледжа Дана Балтабаева.

Администрация колледжа приняла меры по расселению студентов из хостела, а также учредителем колледжа были дополнительно выделены денежные средства из собственных источников в размере восьми тысяч тенге на каждого студента для возмещения денежных затрат за половину месяца на период проживания в хостеле.

«Учредителем колледжа планировалось строительство общежития в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса и нестабильным финансовым положением строительство перенесено на более поздние сроки. В настоящее время администрацией колледжа совместно с ТОО «Фасад Строй» ведется работа по изменению целевого назначения и передачи в оперативное управление здания, расположенного по улице Б.Ашимова, 228», - добавила Д. Балтабаева.