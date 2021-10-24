Рейды по общежитиям учебных заведений провели в Акмолинской области
По словам руководителя МК «Jas Otan» Акмолинской области Султанбека Бекешева, мониторинг студенческих общежитий на предмет создания социально-бытовых условий проводится с 2018 год. В текущем году шок у участников рейда вызвало то, в каких условиях проживают студенты в хостеле областного центра «AQ USHAQ».
«Как оказалось, эти студенты просто не нашли место, где остановиться, и пошли в этот хостел. И это говорит о том, что есть острая проблема по размещению студентов. В целом, совместно с управлением образования и руководством колледжей все было отработано, и этих студентов расселили. На самом деле хостел – это выход из ситуации, но там должен быть контроль со стороны учебного заведения, чтобы все нормы были соблюдены. С квартирами тоже проблема. Студентам их не сдают. Боятся, что те что-то разобьют или сломают. Есть хороший опыт многопрофильного колледжа гражданской защиты. Они заключают трехсторонний договор: колледж – студент –собственник квартиры. И тогда люди на контакт идут с большей охотой», - пояснил С. Бекешев.
Были озвучены рекомендации, данные каждому колледжу и вузу, а также то, как они были реализованы в общежитиях учебных заведений.
Как прокомментировали представители аграрно-индустриального колледжа города Атбасара, сырость в туалете была устранена путем просушки и обновления штукатурки, матрасы заменены на новые, частично обновлены спальные постели. На каждом этаже установлены нагреватели. Кроме того, готовится ПСД по наружнему ремонту.
В арготехническом колледже Астраханского района на будущий год планируется провести капитальный ремонт, в ходе которого как раз и заменят межкомнатные двери и санузлы, которые пока находятся в рабочем состоянии.
Директор строительно – технологического колледжа Ерлан Бегайдаров отметил, что капитальный ремонт общежития производился в 2012 году.
«Для устранения неисправных дверей нами в июне 2021 года была подана заявка на портал государственных закупок, которая разыгралась в сентябре. В данное время требующие ремонта межкомнатные двери заменены приобретенными дверными блоками. Для пополнения материально-технической базы колледжа также были приобретены 13 моноблоков, стиральная машина-автомат, сушилки, светодиодные лампы. Проведена плановая замена приборов освещения общежития, отремонтированы двери. Приняты необходимые меры по увеличению скорости Интернет-канала», - пояснил Е. Бегайдаров.
Директор высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Аскербек Тюлебаев отметил, что в хостеле AQ USHAQ» проживали 28 их студентов, но на данный момент студенты расселены по квартирам и в общежитие колледжа.
«На сегодняшний день потребность койко-мест составляет 458. Решением учредителя колледжа планируется строительство нового общежития на 500 мест. Начало строительства - 2022 год. Окончание - 2023 год», - отчитался он.
«Хостел не является собственностью колледжа, между колледжем и хостелом был заключен договор аренды на 50 мест для проживания студентов при условии проведения арендодателем ремонта здания. Согласно договору аренды, арендодатель должен был создать все условия для проживания студентов. К договору должен был быть приложен акт приема-передачи арендуемых помещений с 20 августа текущего года. Так как нас не устроили условия проживания студентов в хостеле, а именно не был произведен ремонт здания, то акт не составлялся и не подписывался. На момент мониторинга в хостеле проживали 7 студентов, обучающихся в колледже, которые заселились в данный хостел самостоятельно», - пояснила заместитель директора Высшего Казахского гуманитарно-технического колледжа Дана Балтабаева.
Администрация колледжа приняла меры по расселению студентов из хостела, а также учредителем колледжа были дополнительно выделены денежные средства из собственных источников в размере восьми тысяч тенге на каждого студента для возмещения денежных затрат за половину месяца на период проживания в хостеле.
«Учредителем колледжа планировалось строительство общежития в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса и нестабильным финансовым положением строительство перенесено на более поздние сроки. В настоящее время администрацией колледжа совместно с ТОО «Фасад Строй» ведется работа по изменению целевого назначения и передачи в оперативное управление здания, расположенного по улице Б.Ашимова, 228», - добавила Д. Балтабаева.