Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские полицейские активизировали работу по охране хвойных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства создали мобильные группы. Рейды по местам торговли и загородным трассам проводят ежедневно. В лесных массивах дежурят егеря. В зоне внимания - выявление и пресечение фактов незаконной порубки деревьев.

«В ходе рейдов проверяются документы о происхождении перевозимых елей: накладная на провоз, фитосанитарный паспорт, договор с лицами, предоставляющими место для торговли. Ущерб за одно незаконно срубленное дерево хвойных пород составляет 15 МРП - 36 075 тенге», - проинформировал начальник отделения природоохранной полиции Сергей Липко.



В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования добавили, что если дерево срублено на особо охраняемой природной территории, то сумма возмещения ущерба составит уже 25 МРП - 60 125 тенге. Для таких нарушителей предусмотрена и уголовная ответственность.

«По приказу комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, заготовка и отпуск новогодних елок государственными лесовладельцами производится только для проведения культурно-массовых мероприятий, на основании заявок акиматов областей. Свободная реализация новогодних елок запрещена, кроме составных елок из хвоелапки и ветвей и живых елок, растущих в контейнерах», - отметили в управлении.



По словам главного специалиста отдела леса и особо охраняемых территорий областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Светланы Обезинской, в предновогодний сезон для охраны елей по области создано 118 мобильных групп из числа лесной охраны, а также 7 групп - из числа сотрудников инспекции и природоохранной полиции. Вблизи населенных пунктов, где находятся хвойные насаждения, установлен 21 пост.

Пока фактов незаконных порубок, заготовок или реализации молодняка хвойных деревьев зарегистрировано не было.



