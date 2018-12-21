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Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане

21 Декабря 2018 17:15 176
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Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские полицейские активизировали работу по охране хвойных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка совместно с  сотрудниками областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства создали мобильные группы. Рейды по местам торговли и загородным трассам проводят ежедневно. В лесных массивах дежурят егеря. В зоне внимания - выявление и пресечение фактов незаконной порубки деревьев.

«В ходе рейдов проверяются документы о происхождении перевозимых елей: накладная на провоз, фитосанитарный паспорт, договор с лицами, предоставляющими место для торговли. Ущерб за одно незаконно срубленное дерево хвойных пород составляет 15 МРП - 36 075 тенге», - проинформировал начальник отделения природоохранной полиции Сергей Липко. 
Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане 

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования добавили, что если дерево срублено на особо охраняемой природной территории, то сумма возмещения ущерба составит уже 25 МРП - 60 125 тенге. Для таких нарушителей предусмотрена и уголовная ответственность.

«По приказу комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, заготовка и отпуск новогодних елок государственными лесовладельцами производится только для проведения культурно-массовых мероприятий, на основании заявок акиматов областей. Свободная реализация новогодних елок запрещена, кроме составных елок из хвоелапки и ветвей и живых елок, растущих в контейнерах», - отметили в управлении.
Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане 

По словам главного специалиста отдела леса и особо охраняемых территорий областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Светланы Обезинской, в предновогодний сезон для охраны елей по области создано 118 мобильных групп из числа лесной охраны, а также 7 групп - из числа сотрудников инспекции и природоохранной полиции. Вблизи населенных пунктов, где находятся хвойные насаждения, установлен 21 пост.

Пока фактов незаконных порубок, заготовок или реализации молодняка хвойных деревьев зарегистрировано не было.


Рейды по местам торговли елками проводят в Северном Казахстане 

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экология,
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Автор:

Олеся Жуковень

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