Рейды по маршрутным автобусам проводят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники акимата проводят рейды по маршрутным автобусам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Качество пассажирских перевозок обсуждали на заседании городского акимата. По информации пресс-службы госоргана, глава Петропавловска Булат Жумабеков поручил еще раз проанализировать регулярность движения автобусов и по каждой жалобе проводить отдельную проверку. По мнению градоначальника, необходимо увеличить количество рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, техничного состояния маршрутного транспорта.

«В этом году по результатам проведённых рейдовых мероприятий специалисты отдела ЖКХ направили перевозчикам шесть уведомлений по статье о несоответствии автотранспортного средства установленным техническим требованиям. Ранее в связи с неисполнением договорных обязательств и частыми жалобами договор расторгли с компаниями-перевозчиками «Аврора Транссервис» и «Партнёр Авто», - проинформировали в пресс-службе.

Качество пассажирских перевозок в Петропавловске давно критикуют жители города. Местные власти пытаются решить проблему, но пока достигнуть существенных успехов не получается. Прибывшие в январе новые автобусы, которые, кстати, оценили горожане, отправились обратно к изготовителю. В горакимате объяснили это выявленными техническими замечаниями. И заверили, что автобусы в Петропавловске все же обновят. Первую партию ожидают летом. Обещанные 100 автобусов придут до конца года.

Сейчас в Петропавловске на маршруты выходят 220 единиц техники.