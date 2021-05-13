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    18:33, 12 Май 2021 | GMT +6

    Рейды по маршрутным автобусам проводят в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники акимата проводят рейды по маршрутным автобусам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Качество пассажирских перевозок обсуждали на заседании городского акимата. По информации пресс-службы госоргана, глава Петропавловска Булат Жумабеков поручил еще раз проанализировать регулярность движения автобусов и по каждой жалобе проводить отдельную проверку. По мнению градоначальника, необходимо увеличить количество рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, техничного состояния маршрутного транспорта.

    «В этом году по результатам проведённых рейдовых мероприятий специалисты отдела ЖКХ направили перевозчикам шесть уведомлений по статье о несоответствии автотранспортного средства установленным техническим требованиям. Ранее в связи с неисполнением договорных обязательств и частыми жалобами договор расторгли с компаниями-перевозчиками «Аврора Транссервис» и «Партнёр Авто», - проинформировали в пресс-службе.

    Качество пассажирских перевозок в Петропавловске давно критикуют жители города. Местные власти пытаются решить проблему, но пока достигнуть существенных успехов не получается. Прибывшие в январе новые автобусы, которые, кстати, оценили горожане, отправились обратно к изготовителю. В горакимате объяснили это выявленными техническими замечаниями. И заверили, что автобусы в Петропавловске все же обновят. Первую партию ожидают летом. Обещанные 100 автобусов придут до конца года.

    Сейчас в Петропавловске на маршруты выходят 220 единиц техники.


    Теги:
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