Рейды по «диким» пляжам проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели проводят рейды по несанкционированным местам купания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, уже прошли 700 рейдов по так называемым «диким» пляжам, потенциально опасным для жизни отдыхающих. Выявили 25 случаев купания в необорудованных местах. Нарушителям пока вынесли предупреждения по статье «Нарушение правил общего водопользования». При повторном нарушении в течение года им грозит штраф в размере 2 МРП, или около 6 тысяч тенге.

На городском пляже ежедневно дежурят ювенальные полицейские. С детьми, приходящими на пляж без законных представителей, они проводят профилактические беседы, разъясняют опасность купания без взрослых. По словам полицейских, нередко приходится беседовать и с родителями, чтобы не оставляли без внимания своих детей, не допускали игр у воды без присмотра, не распивали спиртное.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала года в регионе утонули 7 человек, в том числе трое детей. Последний случай произошел буквально на прошлой неделе. В реке Есиль утонула 8-летняя девочка, поиски продолжались пять суток.



