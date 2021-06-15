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    21:19, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Рейды по «диким» пляжам проводят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели проводят рейды по несанкционированным местам купания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, уже прошли 700 рейдов по так называемым «диким» пляжам, потенциально опасным для жизни отдыхающих. Выявили 25 случаев купания в необорудованных местах. Нарушителям пока вынесли предупреждения по статье «Нарушение правил общего водопользования». При повторном нарушении в течение года им грозит штраф в размере 2 МРП, или около 6 тысяч тенге.

    На городском пляже ежедневно дежурят ювенальные полицейские. С детьми, приходящими на пляж без законных представителей, они проводят профилактические беседы, разъясняют опасность купания без взрослых. По словам полицейских, нередко приходится беседовать и с родителями, чтобы не оставляли без внимания своих детей, не допускали игр у воды без присмотра, не распивали спиртное.


    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала года в регионе утонули 7 человек, в том числе трое детей. Последний случай произошел буквально на прошлой неделе. В реке Есиль утонула 8-летняя девочка, поиски продолжались пять суток.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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