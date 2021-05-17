РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 17 Май 2021 | GMT +6

    Рейды на водоемах проводят костанайские спасатели и волонтеры

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Купальный сезон в Костанайской области стартует уже 1 июня. На рейдовые мероприятия на водоёмах вышли спасатели и волонтёры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. И, конечно, зачастую о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь.

    В связи с этим, в эти минувшие выходные сотрудники ДЧС Костанайской области области, структурных и подведомственных подразделений организовали профилактическую работу на водоемах региона.

    «Спасатели провели 26 рейдов, в ходе которых гражданам разъяснили правила безопасного поведения на воде. Вручили 260 экземпляров агитационных материалов, - сообщили в пресс-службе ДЧС области. — Свой вклад в проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций вносят также волонтеры молодежного центра. Вместе с ними спасатели провели рейдовые мероприятия на реке Тобол. Отдыхающим разъяснили правила поведения на воде, проинструктировали 40 человек, вручено 40 памяток».

    Сотрудники ДЧС предупреждает жителей области об опасности купания в прохладной воде при жаркой погоде: резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов.

    Спасатели обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде.

    «Не купайтесь в непредназначенных для купания местах! Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра! Воздержитесь от распития алкоголя на берегу, так как купание в нетрезвом виде часто приводит к гибели людей на воде. В случае чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 101 или 112», - порекомендовали в ДЧС.


    Теги:
    Костанайская область Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!