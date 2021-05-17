Рейды на водоемах проводят костанайские спасатели и волонтеры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Купальный сезон в Костанайской области стартует уже 1 июня. На рейдовые мероприятия на водоёмах вышли спасатели и волонтёры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. И, конечно, зачастую о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь.

В связи с этим, в эти минувшие выходные сотрудники ДЧС Костанайской области области, структурных и подведомственных подразделений организовали профилактическую работу на водоемах региона.

«Спасатели провели 26 рейдов, в ходе которых гражданам разъяснили правила безопасного поведения на воде. Вручили 260 экземпляров агитационных материалов, - сообщили в пресс-службе ДЧС области. — Свой вклад в проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций вносят также волонтеры молодежного центра. Вместе с ними спасатели провели рейдовые мероприятия на реке Тобол. Отдыхающим разъяснили правила поведения на воде, проинструктировали 40 человек, вручено 40 памяток».

Сотрудники ДЧС предупреждает жителей области об опасности купания в прохладной воде при жаркой погоде: резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов.

Спасатели обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде.

«Не купайтесь в непредназначенных для купания местах! Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра! Воздержитесь от распития алкоголя на берегу, так как купание в нетрезвом виде часто приводит к гибели людей на воде. В случае чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 101 или 112», - порекомендовали в ДЧС.