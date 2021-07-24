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Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области

24 Июля 2021 23:23
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Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного санврача Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе поручено организовывать проведение рейдовых мероприятий мониторинговыми группами по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения требований нужно обеспечить качественное оформление и своевременную передачу документов для принятия административных мер в органы санэпидконтроля.

Отметим, что решение об ужесточении ограничительных мер принимает главный государственный санитарный врач области в зависимости от складывающейся пидемиологической ситуации.

Управлению внутренней политики Мангыстауской области поручено совместно акиматами городов, районов проводить массовое информирование населения о принятых мерах через средства массовой информации и социальной сети по режиму деятельности объектов при переходе из зоны в зону в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции , опубликованного на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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