Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного санврача Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе поручено организовывать проведение рейдовых мероприятий мониторинговыми группами по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения требований нужно обеспечить качественное оформление и своевременную передачу документов для принятия административных мер в органы санэпидконтроля.

Отметим, что решение об ужесточении ограничительных мер принимает главный государственный санитарный врач области в зависимости от складывающейся пидемиологической ситуации.

Управлению внутренней политики Мангыстауской области поручено совместно акиматами городов, районов проводить массовое информирование населения о принятых мерах через средства массовой информации и социальной сети по режиму деятельности объектов при переходе из зоны в зону в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции , опубликованного на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.