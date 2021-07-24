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Рейды мониторинговых групп пройдут в Мангыстауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного санврача Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В регионе поручено организовывать проведение рейдовых мероприятий мониторинговыми группами по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения требований нужно обеспечить качественное оформление и своевременную передачу документов для принятия административных мер в органы санэпидконтроля.
Отметим, что решение об ужесточении ограничительных мер принимает главный государственный санитарный врач области в зависимости от складывающейся пидемиологической ситуации.
Управлению внутренней политики Мангыстауской области поручено совместно акиматами городов, районов проводить массовое информирование населения о принятых мерах через средства массовой информации и социальной сети по режиму деятельности объектов при переходе из зоны в зону в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции , опубликованного на сайте Национального центра общественного здравоохранения.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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