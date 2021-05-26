Рейды и обучение спасателей-дружинников: в Костанае готовятся к купальному сезону

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент по ЧС проводит работу по подготовке к обеспечению безопасности граждан на водоемах в летний период, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что именно будет сделано в ходе брифинга сообщил заместитель начальника ДЧС области Азамат Оримбаев. На сегодня в области функционируют 9 официальных мест для купания населения, еще 15 будут открыты в ближайшее время.

«Водолазами департамента проведено обследования дна на 7 водоемах, работа будет продолжена по мере поступления заявок. Проведенными рейдами и статистикой несчастных случаев выявлено порядка 228 стихийных мест на водоемах, где традиционно купается население и которые не предназначены для купания. В купальный сезон прошлого года, а также в рамках подготовки к предстоящему сезону на этих водоемах установлено 649 предупреждающих и запрещающих знаков, дополнительно запланирована установка еще 116 знаков»,- проинформировал А. Оримбаев.

Также он отметил, что в рамка работы на базе оперативно-спасательного отряда департамента проводится обучение спасателей-дружинников, волонтеров с выдачей справок о прохождении курсов. На этот год планируется обучить более 180 человек.

«Несмотря на проводимую ежегодную профилактическую работу, за прошедшие 5 лет на водоемах области утонуло 91 человек, из них 88 — на необорудованных и запрещенных для купания водоемах (это 24 ребенка и 67 взрослых). Основные причины гибели людей - купание в состоянии алкогольного опьянения, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра взрослых»,- отметил А. Оримбаев.

Поэтому спасатели рекомендуют соблюдать ряд правил безопасности: не заплывать за знаки ограждения (буйки), не купаться сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах, не прыгать в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров, купаться только в разрешенных местах, разрешать купаться детям только под контролем взрослых.

А. Оримбаев в заключение отметил, что все вопросы подготовки к купальному сезону и его прохождение находятся на особом контроле департамента по ЧС.



