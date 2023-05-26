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Рейд по закрашиванию наркограффити провели в  столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Мая 2023, 09:00
Рейд по закрашиванию наркограффити провели в  столице Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейд по закрашиванию наркограффити провели столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицией Астаны совместно с государственными и неправительственными организациями на постоянной основе проводится целенаправленная работа по незамедлительному реагированию на факты распространения синтетических наркотиков посредством интернета и незаконной рекламы.

Сотрудниками ювенальной полиции УП Сарыаркинского района ДП Астаны совместно с представителями КГУ МРЦ «Астана жастары» в рамках проекта «Esirtkige Jol Jok» была проведена антинаркотическая акция в районе проспекта Абая, 13/1. Основная цель мероприятия – профилактика и снижение количества наркопотребителей в кругу подростков и молодежи.

Полиция напоминает, что за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров грозит уголовная ответственность согласно статье 299 УК РК, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.


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