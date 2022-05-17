17 Мая 2022 01:19

Рейд по неблагополучным семьям провели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошел широкомасштабный рейд по неблагополучным семьям «Қамқор». Проверкой охватили более 400 семей. Фактов эксплуатации или жестокого обращения с детьми не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рейде приняли участие 885 человек. В состав групп вошли секретари и члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники акиматов, управлений и отделов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, департаментов внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, представители молодежных и общественных организаций, СМИ, родительской общественности.

Участники рейдов обследовали дачи, фермерские хозяйства, подвалы и чердаки жилых домов, рынки, железнодорожные и автобусные вокзалы, автомойки.

Выясняя условия проживания несовершеннолетних, представители групп провели с родителями беседы, направленные на профилактику употребления спиртных напитков, о надлежащем исполнении родительских обязанностей и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Итоги рейда будут рассмотрены на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате области.