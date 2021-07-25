Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области проходит месячник по санитарной очистке стихийных свалок. Инициативная группа из числа сотрудников департамента экологии, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, волонтёров, общественников и полицейских провела рейд по территории Фёдоровского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экологи и волонтёры разъясняли новый Экологический кодекс, согласно которому с 1 июля в Казахстане ужесточено наказание за загрязнение окружающей среды. Они призывали жителей убирать за собой мусор.

«Мы разъясняем действующее экологическое законодательство и пытаемся привить населению экологическую культуру. По инициативе Министерства экологии нацкомпанией «Ғарыш сапары» проводится космомониторинг, который по состоянию на 22 июля выявил на территории Карагандинской области 640 несанкционированных мест складирования мусора. Из них местными исполнительными органами ликвидировано более 40. Но как показывает практика, стихийные свалки образуются из года в год на одних и тех же местах», – рассказал заместитель руководителя департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

В прошлом году при помощи космомониторинга на территории региона было выявлено более 1 200 несанкционированных свалок. Все они были расчищены. Но это даёт лишь кратковременный эффект, признаются участники рейда. Загрязнителей природы не пугают даже штрафы.

«За 6 месяцев этого года по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства мы привлекли к ответственности более 5 тысяч человек. Это, конечно, не только по пляжам статистика. Подобные правонарушения, в том числе загрязнение окружающей среды, влекут предупреждение или штраф для физических лиц в размере 20 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 30 МРП», – отметила старший инспектор управления МПС ДП Карагандинской области Татьяна Малиновская.

Более 230 из выявленных мест несанкционированного складирования мусора приходится на Караганду. На сегодняшний день ликвидировано свыше 30 из них.

Экологи призывают карагандинцев объединить усилия в борьбе за чистоту. Горожане могут присылать фото- и видеофакты загрязнения природы на горячую линию Единого координационного центра Senim109 (109 – номер дозвона) либо обратиться в приёмную департамента экологии по номеру 41-07-54.

«Также можно использовать приложение «Геопортал Карагандинской области», где на карте нужно отмечать места несанкционированных свалок. Это удобно, когда выезжаешь за пределы города. Отметил место, и уполномоченные органы увидели его, а значит, стихийная свалка будет устранена. Мы призываем жителей Карагандинской области к бережному отношению к окружающей среде, ведь это наш общий дом», – сказали волонтёры.