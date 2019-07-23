Рейд по дачам проведен в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля в столице, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-преступление», полицейскими проведено локально-рейдовое мероприятие «Саяжай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Мероприятие проводилось на территории района «Байконур» участковые, сотрудники миграционной и криминальной служб провели проверки на территории дачных обществ «Связист», «Водолей», «Вишневый Сад» и «Парасат». При провдении профилактического мероприятия были задержаны лица, совершившие ранее преступления на территории столицы.

Так, полицейскими задержан 21-летний А., который в вечернее время суток возле ТД «Тулпар», применив физическую силу, похитил денежные средства и сотовый телефон, принадлежащий 25-летнему жителю столицы. Ведется досудебное расследование по ст. 191 УК РК.

Также 28-летний Д., который ранее, находясь в торговом доме, путем свободного доступа тайно похитил с кассы 50 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «кража» УК РК.

В ходе локально-рейдового мероприятия «Саяжай» сотрудниками полиции составлено 50 административных протоколов, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах (ст. 440 КоАП), за нарушение правил благоустройства территорий города и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов (ст.505 КоАП).

Выявлены более 30 фактов нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан, по которым составлены административные протокола.

Полицейские столицы продолжают работу по профиликтике правонарушений и преступлений на окраинах