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Рейд на попрошаек объявили в полиции Алматы

15 Октября 2019 11:41
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Рейд на попрошаек объявили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводятся рейды по лицам, занимающихся попрошайничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как рассказали в полиции, в целях выявления, а также недопущения назойливого приставания в общественных местах со стороны лиц, занимающихся на регулярной основе попрошайничеством, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка».

«Созданными рабочими группами из числа сотрудников полиции, прокуратуры, районных акиматов и представителей центров занятости населения в течение минувшего дня было выявлено 63 лица, занимающихся попрошайничеством, в том числе семеро несовершеннолетних. К административной ответственности по статье 449 КоАП РК привлечено 13 правонарушителей. Со всеми доставленными лицами проведены беседы с установлением анкетных данных для направления информации в районные и областные центры занятости для оказания им социально-правовой помощи и возможного трудоустройства», - сказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Торехан Исин.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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