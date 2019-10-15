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вчера 18:49
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Рейд на попрошаек объявили в полиции Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводятся рейды по лицам, занимающихся попрошайничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
Как рассказали в полиции, в целях выявления, а также недопущения назойливого приставания в общественных местах со стороны лиц, занимающихся на регулярной основе попрошайничеством, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка».
«Созданными рабочими группами из числа сотрудников полиции, прокуратуры, районных акиматов и представителей центров занятости населения в течение минувшего дня было выявлено 63 лица, занимающихся попрошайничеством, в том числе семеро несовершеннолетних. К административной ответственности по статье 449 КоАП РК привлечено 13 правонарушителей. Со всеми доставленными лицами проведены беседы с установлением анкетных данных для направления информации в районные и областные центры занятости для оказания им социально-правовой помощи и возможного трудоустройства», - сказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Торехан Исин.
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