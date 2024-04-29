Рэй Брэдбери по-кокшетауски: кукольный спектакль для взрослых презентовали зрителю

Впервые в ART-пространстве акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) представлена кукольная постановка для взрослых по рассказу Рэя Брэдбери «Коса». В Кокшетау прошел закрытый показ спектакля в жанре мистической фантастики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начнем с того, что подобных постановок для взрослого зрителя в акмолинском кукольном «Kinder-театре» еще не было. Ранее труппа радовала своими спектаклями только детвору.

Для зрителей постарше было решено выбрать серьезную тему и не менее серьезного автора. В конце концов выбор пал на рассказ Рэя Брэдбери «Коса».

- Мы хотим своей постановкой пробить эту брешь кукольных спектаклей и показать, что они бывают не только для детей, но и для взрослых. Почему выбрана была «Коса»? В свое время я начал работать над этим проектом еще в студенческие годы. В институте нам было дано задание выбрать любой рассказ Брэдбери и попробовать его воплотить в сценическое пространство посредством театра кукол. Свои наработки из института я и использовал, - рассказал режиссер постановки Александр Плохой.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Над сценографией работала художник-постановщик Анастасия Мацуева из Санкт-Петербурга. Потрясающие декорации, куклы, маски - полностью ее видение и воплощение. Так, она придумала образ «большой руки» - руки судьбы, которая разделена по линии судьбы и на которой и происходят все события.

- Эта рука и есть это большое поле. Она у нас разбирается и создается другое место действия. Не хотелось все играть на одном столе. Хотелось показать, насколько бывают мобильными декорации. Также для меня было в новинку работать с теневым театром. Мы придумали сзади холм, который периодически превращался в маленькое кино, - добавил А. Плохой.

Ну и между всем этим завораживающая игра актеров, ставших в своих желтых плащах с колосьями частью этого огромного поля пшеницы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Сюжет постановки наверняка знают многие. Герой повествования попадает в такую ситуацию, где он становится невольным вершителем судеб других, опуская, как палач, свою острую косу на золотистые колосья… «Если владеешь ею, владеешь миром...»

Однако многим зрителям в постановке явно не хватило самого Брэдбери. Ведь основной посыл автора – антивоенный. Сойдя с ума, главный герой начинает жать все колосья без разбору - и молодые зелёные, и старые жёлтые... А в мире тем временем летят бомбы и начинаются войны... Коса судьбы крушит все на своем пути, не оставляя в живые ни детей, ни убежденных сединами стариков. Перед смертью и войной все равны. Однако режиссер кокшетауской постановки сузил вкладываемый автором посыл до «предназначения человека».

- Хотелось, чтобы этот спектакль заставил людей задуматься о своем предназначении. У каждого ведь оно свое: кто-то режиссер, кто-то актер, кто-то работает в госслужбе… Главное, чтобы каждый занимался своим делом и нес свой косу, свой крест. У меня был именно такой посыл. Порой мы должны жертвовать тем, что у нас есть, чтобы прийти к пониманию и выполнять свой долг полноценно. В концовке Рэя Брэдбери не только «принятие», но и «месть». Результат этой мести – войны, взрывы… Я не хотел делать на этом акцент… Хотелось, чтобы персонаж все это принял. Да, он потерял семью, но теперь он будет выполнять свой долг как положено. А это сложная работа – нести косу и жать созревшую пшеницу, когда перед тобой человеческие души. Я об этом и хотел сказать – мы должны уметь принимать свое предназначение, - так объяснил изменение замысла автора режиссёр постановки.

Как считает А. Плохой, спектакль будет полезен не только взрослым, но и старшеклассникам, которым предстоит сделать выбор будущей профессии.