Револьвер хранил в авто житель ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Револьвер хранил в авто житель ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками криминальной полиции УП города Усть-Каменогорска проводятся соответствующие мероприятия по обеспечению общественной безопасности, а также изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия.
Оперативникам поступила информация о том, что один из жителей Глубоковского района незаконно хранит у себя незарегистрированное оружие. В ходе проверки поступившего сигнала был установлен 59-летний житель областного центра, у которого в ходе осмотра места происшествия с кабины автомобиля ГАЗ-66 изъят предмет, похожий на пистолет. Согласно результатам экспертизы, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, самодельно изготовленным девятизарядным револьвером с нарезным стволом калибра 5,6 мм. Револьвер исправен и для производства выстрелов пригоден.
«По факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК. Обстоятельства нахождения оружия у указанного гражданина выясняются, по результатам следствия будет принято процессуальное решение. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», – отметил начальник ДП Сагат Мадиев.
Департамент полиции разъясняет, что граждане, добровольно сдавшие в полицию незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
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