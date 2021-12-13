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Револьвер хранил в авто житель ВКО

13 Декабря 2021 12:14
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Револьвер хранил в авто житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Револьвер хранил в авто житель ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками криминальной полиции УП города Усть-Каменогорска проводятся соответствующие мероприятия по обеспечению общественной безопасности, а также изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия.

Оперативникам поступила информация о том, что один из жителей Глубоковского района незаконно хранит у себя незарегистрированное оружие. В ходе проверки поступившего сигнала был установлен 59-летний житель областного центра, у которого в ходе осмотра места происшествия с кабины автомобиля ГАЗ-66 изъят предмет, похожий на пистолет. Согласно результатам экспертизы, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, самодельно изготовленным девятизарядным револьвером с нарезным стволом калибра 5,6 мм. Револьвер исправен и для производства выстрелов пригоден.

«По факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК. Обстоятельства нахождения оружия у указанного гражданина выясняются, по результатам следствия будет принято процессуальное решение. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», – отметил начальник ДП Сагат Мадиев.

Департамент полиции разъясняет, что граждане, добровольно сдавшие в полицию незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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