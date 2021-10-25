Револьвер 1900 года выпуска обнаружила в дедушкином сундуке жительница Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О раритетных образцах вооружения, сданных казахстанцами в полиции, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, жительница Карагандинской области сдала нарезной револьвер марки «Наган», 1900 года выпуска, выпущенный на Тульском оружейном заводе. Она пояснила, что револьвер обнаружила в сундуке, который остался от ее покойного дедушки», - сказал Нурдильда Ораз.

Комиссией вынесено решение о передаче револьвера как экспоната в музей Департамента полиции Карагандинской области.

«Пенсионерка из Восточно-Казахстанской области сдала одну из первых моделей пистолета марки «Браунинг», выпускавшегося в начале прошлого века. Оружие стояло на вооружении армий Бельгии и США. Пистолет также передан как экспонат в музей Департамента полиции области», - добавил Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что почти 91 млн тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия.

«Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в департаменты полиции Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. На сегодня 908 гражданам, добровольно сдавшим предметы вооружения, уже выплачено порядка 91 миллиона (90,8 млн) тенге», - уточнил Нурдильда Ораз.



