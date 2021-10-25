Револьвер 1900 года выпуска обнаружила в дедушкином сундуке жительница Карагандинской области
«К примеру, жительница Карагандинской области сдала нарезной револьвер марки «Наган», 1900 года выпуска, выпущенный на Тульском оружейном заводе. Она пояснила, что револьвер обнаружила в сундуке, который остался от ее покойного дедушки», - сказал Нурдильда Ораз.
Комиссией вынесено решение о передаче револьвера как экспоната в музей Департамента полиции Карагандинской области.
«Пенсионерка из Восточно-Казахстанской области сдала одну из первых моделей пистолета марки «Браунинг», выпускавшегося в начале прошлого века. Оружие стояло на вооружении армий Бельгии и США. Пистолет также передан как экспонат в музей Департамента полиции области», - добавил Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что почти 91 млн тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия.
«Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в департаменты полиции Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. На сегодня 908 гражданам, добровольно сдавшим предметы вооружения, уже выплачено порядка 91 миллиона (90,8 млн) тенге», - уточнил Нурдильда Ораз.