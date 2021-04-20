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    21:17, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Ревнивые жены избили 18-летнюю девушку в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Две жительницы Кокшетау избили 18-летнюю девушку, приревновав своих мужей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 17 апреля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 18-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что 15 апреля около 20:30 в одном из кафе неизвестные женщины нанесли ей телесные повреждения.

    «В ходе допроса выяснилось, что пострадавшая отмечала день рождения подруги в кафе. Через некоторое время к ним подсели незнакомые мужчины и начали оказывать знаки внимания. Позже пострадавшая, спускаясь вниз, столкнулась с двумя женщинами, которые беспричинно начали наносить ей телесные повреждения», - рассказали в ведомстве.

    Вскоре стражи порядка установили 29-летнюю и 39-летнюю жительниц Кокшетау - жен присевших к девушкам за стол мужчин. Женщины таким образом решили проучить свою соперницу.

    Как добавили в полиции, по факту начато предварительное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК («Хулиганство»). Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. На основании доказательств будет приниматься процессуальное решение.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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