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    16:30, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ревнивец насмерть забил соперника в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте по «горячим следам» задержали подозреваемого, избившего до смерти горожанина, который сожительствовал с его бывшей возлюбленной, сообщает Polisia.kz.

    12 сентября около 12:30 часов на пульт 102 поступило сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома. По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего горожанина.

    Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы. Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия.Сотрудники отдела криминальной полиции, получив ориентировки с описанием внешности и данными подозреваемого, незамедлительно приступили к его поискам. Оперуполномоченный Арман Арипжанов, исходя из своего опыта работы по розыску преступников, предположил, что сбежавший первым делом направится к себе домой, чтобы забрать личные вещи и документы.

    Проинформированный о том, что подозреваемый – житель города Ленгер Туркестанской области и, зная об отсутствии у него автомашины, оперативник сразу же выехал на стоянку таксистов. Один из водителей сообщил, что вероятный разыскиваемый сел в Alphard и уехал буквально накануне. Арипжанов продолжил преследование и смог остановить авто и задержать мужчину в районе массива Тогус.

    Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Теги:
    полиция Криминал Шымкент Закон и право
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