Ролл-шторы для ревизора за 2 млн тенге

Антикоррупционная служба Казахстана отчиталась о работе по привлечению к административной ответственности госслужащих. За 8 месяцев правонарушения совершили 112 человек. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные служащие чаще всего привлекаются к адмответственности за нарушения антикоррупционных ограничений, непринятие мер по противодействию коррупции, воспрепятствование законной деятельности бизнеса, незаконное занятие предпринимательской деятельностью, правонарушения, связанные с процессуальными действиями», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К примеру, департамент Антикоррупционной службы по Астане привлек к административной ответственности аудитора Ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За это аудитор исключил из списка проверки объект. При этом объект изначально не подлежал контролю. За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.

Также, одним из распространенных видов коррупционных административных правонарушений – является незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

Так, были привлечены к адмответственности руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики в рамках проекта «Бизнеске жол». Антикор города Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью. По итогам, специализированный межрайонный административный суда Алматы признал действия и уведомления Управления городского планирования и урбанистики по прекращению архитектурно планировочного задания и согласованию эскизного проекта ТОО. Также незаконными признаны действия и извещение Управления градостроительного контроля по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ. Должностные лица были привлечены к штрафу в размере 100 МРП.

В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность. Таким образом, руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечён к административной ответственности по статье 680 Кодекса об административных правонарушениях РК и оштрафован на сумму 172 тысячи тенге.

В Антикоре подчеркнули, что информацию о незаконных действия должностных лиц можно направить через короткий номер 1424 или Telegram-бот .