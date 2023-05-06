Ревизию парков и общественных пространств проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Женис Касымбек заявил о том, что в городе будет проведена ревизия парков и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».

«Проведём ревизию парков и общественных пространств города. Так как где-то имеются факты поломок, высыхания деревьев, не везде в должной мере работает система полива и др. С коллегами обошли ряд парков и общественных пространств, в том числе парк в ЖМ «Коктал», центральный парк, прилегающую территорию музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Также обсудили план работ по очистке реки Акбулак. В городе проводим масштабную работу по озеленению, к примеру, также озеленяем прилегающие к достопримечательностям и культурным объектам территории», - написал в Instagram Женис Касымбек.

Однако, по его словам, не все подрядчики подходят к работе добросовестно.

«Возле музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева строим общественное пространство, только вот есть нарекания по посадке деревьев - поставил задачу в кратчайшие сроки устранить недочёты. Будем поддерживать состояние не только имеющихся парков и общественных пространств, но и построим новые дворовые и общественные пространства (скверы, бульвары). Так как важно создавать в городе больше мест, где горожане и гости столицы смогут проводить досуг под открытым небом», - заявил аким Астаны.