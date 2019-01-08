Ревизию назначенной базовой пенсии проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил провести ревизию назначенной базовой пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в целях недопущения некорректного учета стажа участия граждан в пенсионной системе Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести ревизию назначенной базовой пенсии и по ее результатам дополнительно изучить вопрос расчета трудового стажа при назначении базовой пенсии. Об итогах проведенной работы Вы будете проинформированы министерством дополнительно», - говорится в ответе главы Правительства на депутатский запрос.

Он напомнил, что в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, с 1 июля текущего года введена новая методика назначения базовой пенсии. Отныне ее размер устанавливается дифференцированно каждому получателю в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе (до 1 января 1998 года), а также периоды осуществления обязательных пенсионных взносов, которые подтверждаются сведениями из централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов (с 1 января 1998 года). Перечисление обязательных пенсионных взносов осуществляется в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом и Законом «О пенсионном обеспечении в РК».

«В этой связи, при исчислении стажа участия в пенсионной системе учитываются особый порядок и сроки перечисления обязательных пенсионных взносов отдельными категориями плательщиков. К примеру, для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и других субъектов, применявших специальный налоговый режим, предусмотрено, что в случае перечисления в единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, стаж участия в пенсионной системе будет равен одному году», - говорится в сообщении.