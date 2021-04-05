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    16:26, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Ревизию канализационных люков проведут на улицах Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловске обсудили благоустройство территорий, где проводили работы коммунальные службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Раскопки» – одна из проблем Петропавловска. Нередко после проведения работ коммунальные службы либо не приводят в порядок участок, либо делают это наспех. В июле прошлого года аким Петропавловска Булат Жумабеков говорил, что контролировать городские «раскопки» будут с помощью автоматизированной системы.

    По информации пресс-службы акима города, к вопросу благоустройства после «раскопок» вернулись на заседании акимата 5 апреля.

    ТОО «Қызылжар Су» с начала году произвели 33 «раскопки» на участках водопроводных и канализационных сетей. На некоторых территорию еще не привели в порядок. Обещают это сделать, как только погода позволит укладывать асфальт. В компании отметили, что перешли на прокладку сетей методом горизонтально-направленного бурения. Это позволило уменьшить нарушение благоустройства.

    Еще одна проблема Петропавловска – канализационные люки. На некоторых улицах, например, Интернациональной, они доставляют массу неудобств водителям. Колодцев много, многие просели. Встречаются в городе открытые или неплотно закрытые люки.

    «Отделу жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Б.Жумабеков поручил совместно провести ревизию колодцев. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу прошлого года по их поднятию», - отметили в пресс-службе.

    Аким Петропавловска попросил горожан сообщать о нарушениях благоустройства, открытых колодцах или колодцах с плохо прилегающими крышками в ситуационный центр на номер 109.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат ЖКХ Благоустройство
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