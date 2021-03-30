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    19:30, 29 Март 2021 | GMT +6

    Ревизию дачных участков проведут в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти намерены навести порядок в использовании земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, речь о работе отдела земельных отношений шла на заседании акимата.

    Глава города Булат Жумабеков считает, что в Петропавловске немало пустующих земельных участков и участков, используемых не по назначению.

    «Некоторые из них не используются с 2006-2007-х годов. В основном, это участки в промышленной зоне города, которые перепродаются на протяжении нескольких лет. Отделу земельных отношений поручаю усилить работу по возврату неиспользуемых участков в установленных законом порядке», - сказал Б. Жумабеков.

    Поручил аким города и разъяснить новым владельцам, и потенциальным инвесторам, что при покупке земельных участков следует обращать внимание на их целевое назначение в соответствии с генпланом и планом детальной планировки. В противном случае, могут возникать проблемы с оформлением на них документов.

    «В Петропавловске около 47 тысяч дачных участков. Среди них большое количество заброшенных и неиспользуемых. В преддверии дачного сезона нужно в срочном порядке провести ревизию всех участков, вернуть заброшенные в городскую собственность и начать процедуру их передачи более ответственным горожанам», - подчеркнул Б. Жумабеков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат
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