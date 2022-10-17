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Ревакцинировались против КВИ свыше 5,5 млн казахстанцев
17 Октября 2022, 08:44

Ревакцинировались против КВИ свыше 5,5 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 17 октября, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 840 056 человек, вторым компонентом привились 10 600 203 человека. Ревакцинировались 5 581 035 человек.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.


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