15 Августа 2022 12:29

Ревакцинировались против КВИ 85 % казахстанских полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня уже 85 % сотрудников органов внутренних дел ревакцинировались препаратом Sinopharm Vero cell. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Волна ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 организована Медицинским управлением МВД. На сегодня уже 85 % сотрудников органов внутренних дел ревакцинировались препаратом Sinopharm Vero cell», - сказала Шугыла Турлыбек.

По ее словам, ревакцинация организована медслужбами с выездом специалистов в подразделения.

«Важность вакцинации полицейских против COVID-19 в том, что они работают в тесном контакте с населением», -добавила Шугыла Турлыбек.

Она также сообщила, что в городе Атырау прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Республики Казахстан.

В них участвовали сильнейшие спортсмены из МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры, Национальной гвардии и Пограничной службы, специализированной службы охраны, а также сборные команды департаментов полиции Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей и на транспорте.

По итогам определились лучшие бойцы – рукопашники как в индивидуальном, так и в командном зачетах. В ходе упорных поединков среди ведомств первое место заняла команда МВД РК, второй стала команда Службы государственной охраны РК, третьей - команда Национальной гвардии. Среди департаментов полиции победила команда ДП Атырауской области, второе место занял ДП Карагандинской области, на третьем месте - команда ДП Актюбинской области.