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Ревакцинировались против КВИ 5 млн 660 тысяч 997 казахстанцев

29 Ноября 2022, 08:45
Ревакцинировались против КВИ 5 млн 660 тысяч 997 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 29 ноября 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 847 тыс. 465 человек, вторым компонентом – 10 млн 612 тыс. 298 человек. Ревакцинировано – 5 млн 660 тыс. 977 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 29.11.2022 г. в разрезе регионов представлена ниже:

Ранее сообщалось, что за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 85 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 987 казахстанцев.
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