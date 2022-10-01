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Ревакцинацию против КВИ прошли 5 млн 540 тысяч 977 казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Октября 2022, 10:17
Ревакцинацию против КВИ прошли 5 млн 540 тысяч 977 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации граждан от КВИ в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на первое октября 2022 года первым компонентом провакцинировано 10 млн 835 тыс. 581 человек, вторым компонентом – 10 млн 593 тыс. 094 человека. Ревакцинировано – 5 млн 540 тыс. 977 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 1.10.2022 года в разрезе регионов представлена ниже.

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