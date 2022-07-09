9 Июля 2022 18:45

Ревакцинацию против КВИ прошли 47% жителей Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане в Костанайской области усиливается работа по вакцинации и ревакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Первым компонентом охвачено 360 916 человек (60,6%), вторым компонентом 348 976 человек (58,6%). Продолжается ревакцинация, согласно плану подлежит ревакцинации 330 904 человек, из которых ревакцинировано 159 809 человек, или 47%»,- сообщили в областном акимате.

На основании постановления главного государственного санитарного врача в области проводится повторная ревакцинация. На сегодняшний день повторную ревакцинацию получили 11436 человек, или 50,1%.



